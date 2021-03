Fraueng'schichten 2021 Angela Ascher: "Authentische Figuren, aus dem Leben gegriffen"

In der Sketch-Comedy "Fraueng'schichten" stehen, wie der Titel vermuten lässt, Frauen im Mittelpunkt. Schauspielerin Angela Ascher zeigt in verschiedenen Rollen ihre erstaunliche Wandlungsfähigkeit. Zwischen den kurzen Sketch-Einspielfilmen führt sie durch ein Panoptikum interessanter und witziger Charaktere. Hier spricht sie über die neuen Figuren und besondere Drehbedingungen in Coronazeiten.