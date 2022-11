Sessions-Auftakt Fränkischer Fastnacht-Flitter zum 11.11.

"Wer sich fragt, warum die Fastnacht in Franken so viele Fans hat, landet schnell bei der Erkenntnis, dass der Fasching Menschen verbindet – über Generationengrenzen hinweg, weil er ganz nah dran ist an den Leuten und ihrer Lebenswirklichkeit. Echt, unverfälscht, manchmal frech und nicht immer ganz korrekt, aber lustig. In einer Zeit, in der viele nur noch das Trennende sehen, rücken wir lieber das Verbindende in den Vordergrund und schaffen einen neuen Raum für gute Unterhaltung, mit einem Faschingsauftakt aus Amorbach, den es im BR Fernsehen so noch nicht gegeben hat."