Geschichten-Reihe bei BR Heimat "Fränkische Sagen für Kinder… subba!"

Franken ist eine einzigartige Kulturlandschaft voller alter Sagen und Geschichten. Über Jahrhunderte haben sich die Menschen in Franken fantastische Geschichten erzählt. Abends in der Stube, beim Plausch auf dem Marktplatz, unterwegs von einer Stadt zur anderen, auf dem Main fahrend, in Wald und Flur beim Tierhüten wurde dieser reiche Sagenschatz weitergegeben und fortgesponnen. Die fränkischen Landschaften und ihre große Geschichte sind geprägt von florierenden Handelsstädten, wirtschaftlichem Geschick, handwerklichen Traditionen und bäuerlicher Kultur. Dieser außergewöhnliche Mix hat die Menschen auf besondere Weise inspiriert, ihre Erlebnisse, ihre Ängste, ihre Fantasien und ihre Träume in Erzählungen festzuhalten. So entstanden wilde, skurrile, oft schaurig-schöne und sehnsüchtige Geschichten von listigen Heldinnen, fantastischen Gestalten, geheimnisvollen Orten und überirdischen Kräften. Autorin Julia Schölzel hat diese Sagen in kurzweilige Geschichten für Kinder verwandelt.