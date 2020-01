BR-Sportredaktion und BAYERN 3 "FIT MIT FELIX – Beweg Dich schlau mit Felix Neureuther"

Einen ersten Vorgeschmack zu "Fit mit Felix – Beweg Dich schlau mit Felix Neureuther", gibt es am Sonntag, 12. Januar 2020, im BR Fernsehen in "Blickpunkt Sport" ab 21.55 Uhr und auf BR24Sport.de. Startschuss der Serie ist dann der nächste Montag: Ab 13. Januar geht es bei BAYERN 3 nach dem Aufstehen direkt sportlich los. In der absoluten Radio-Primetime, bei "Sebastian Winkler und den Frühaufdrehern", stellt Felix Neureuther immer werktags um ca. 6.20 Uhr eine Übung aus seinem Repertoire vor. Nach der Schule können Kids die Aufgabe dann im Anschauungsunterricht zuhause vertiefen: Täglich gibt es als Anregung ein neues Video auf den Social Media-Angeboten von BR24Sport bei Facebook und Instagram, sowie auf der BR24App. Ab 18. Januar ist außerdem immer samstags eine Wochen-Zusammenfassung in der BR Mediathek und der BR24 App abrufbar.