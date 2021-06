Renommierter Nachwuchsfilmpreis FIRST STEPS Award in der BR Mediathek

Im Rahmen seines Einsatzes für den Nachwuchs engagiert sich der Bayerische Rundfunk als Mitveranstalter des wichtigsten deutschen Nachwuchsfilmpreises FIRST STEPS, bei dem talentierte Filmschaffende quer durch alle Genres ausgezeichnet werden. Die diesjährige Verleihung wird am 21. Juni 2021 ab 19 Uhr neben der ARD Mediathek auch in der BR Mediathek und auf der BR Kulturbühne als Livestream präsentiert.

Die BR-Koproduktion "Bulldog" von André Szardenings ist in der Kategorie "Abendfüllender Spielfilm" für einen FIRST STEPS Award nominiert. Bereits ab 20. Juni bietet der BR in seiner Mediathek und in der ARD Mediathek zudem eine Auswahl von Preisträger-Filmen der vergangenen Jahre, die am 23. Juni auch im BR Fernsehen zu sehen sind.

21. Juni 2021, ab 19 Uhr, FIRST STEPS Award live:

Die Preisverleihung wird im Berliner Holzmarkt am Spreeufer ausgerichtet und live in der ARD Mediathek, der BR Mediathek sowie auf der BR KulturBühne übertragen.

Nominiert in der Kategorie "Abendfüllender Spielfilm": "Bulldog":

Seitdem der 21-Jährige Bruno (Julius Nitschkoff) denken kann, gibt es nur ihn und die bedingungslose Liebe seiner 15 Jahre älteren Mutter Toni (Lana Cooper). Nichts anderes scheint im chaotischen Leben der beiden Platz zu finden. Erst als Hannah (Karin Hanczewski), die neue Partnerin von Toni, in den gemeinsamen Bungalow in Spanien zieht, droht Bruno die identitätsstiftende Liebe seiner Mutter zu verlieren. Verdrängt aus dem gemeinsamen Bett, muss Bruno erkennen, dass sein bisheriges Verantwortungsgefühl für Toni eine größere Last für ihn ist, als gedacht. Vor der Entscheidung zwischen seinem eigenen Leben und der erdrückenden Beziehung zu seiner Mutter stehend, realisiert Bruno, dass dies seine erste eigene Entscheidung sein wird…

Regie, Drehbuch und Kamera: André Szardenings

Darstellende: Julius Nitschkoff, Lana Cooper, Karin Hanczewski, Moritz Führmann u.a.

Redaktion: Natalie Lambsdorff (BR), Carlos Gerstenhauer (BR)

Produktion: ifs internationale filmschule köln & André Szardenings; in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk, in Zusammenarbeit mit kalekone film, gefördert von Film- und Medienstiftung NRW

Preisträger-Filme der vergangenen Jahre in der Mediathek:

Ab 20. Juni gibt es in der BR Mediathek wie in der ARD Mediathek außerdem ein Paket mit Preisträger-Filmen der vergangenen Jahre, darunter folgende BR-Koproduktion und

-Lizenzankäufe:

Watu Wote

Regie: Katja Benrath

Länge: 21:27''

First Steps Award 2017 (bester Kurz- und Animationsfilm und No Fear Award), Studentenoscar 2017 in Gold, Oscar-Nominierung 2018 (Kategorie bester Kurzfilm), u.a.

Hörst du Mutter

Regie: Tuna Kaptan

Länge: 19:53"

BR-Koproduktion

First Steps Award 2019 (bester Kurz- und Animationsfilm), u.a.

MyBorder´s JoyFence

Regie: Michael Kranz

Länge: 1:30"

First Steps Award 2018 (bester Werbefilm), u.a.

Der FIRST STEPS Award

Der Nachwuchsfilmpreis wurde 1999 als private Initiative der Filmwirtschaft von den Produzenten Bernd Eichinger und Nico Hofmann ins Leben gerufen. Er wird veranstaltet von der Deutschen Filmakademie e.V. in Partnerschaft mit Amazon Studios, Seven.One Entertainment Group, Studio Hamburg, UFA, Warner Bros. und mit Unterstützung des Bayerischen Rundfunk und des Rundfunk Berlin-Brandenburg.