FILMFEST MÜNCHEN 2019 Erneute Auszeichnung für BR-Koproduktion "Lara"

Die RBB/BR/ARTE-Kinokoproduktion "Lara" ist im Rahmen des FILMFEST MÜNCHEN am 6. Juli 2019 vom internationalen Verband der Filmkritik mit dem FIPRESCI Preis ausgezeichnet worden. Bereits am Tag zuvor war Regisseur Jan-Ole Gerster mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino als bester Nachwuchsregisseur geehrt worden. Nach seinem erfolgreichen Debütfilm "Oh Boy" ist "Lara" Gersters zweiter Kinofilm. Er startet ab 7. November 2019 bundesweit in den Kinos.