Saisonfinale 3. Liga 1860 München – FC Ingolstadt live im BR Fernsehen

Spannung pur in der 3. Fußball-Liga: Vor dem letzten Spieltag können noch fünf Vereine hoffen, den bereits feststehenden Aufsteiger Braunschweig in die Zweite Bundesliga zu begleiten. Ein furioses Saisonfinale ist also garantiert!

Topspiel ist das bayerische Derby zwischen TSV 1860 München und dem FC Ingolstadt trifft: ein echtes Endspiel mindestens um die Relegation, für Ingolstadt ist unter Umständen sogar der direkte zweite Aufstiegsrang drin. Die Löwen könnten ihrerseits mit einem Sieg Ingolstadt überholen und auf den Relegations-Rang springen – sofern Duisburg und Rostock nicht gewinnen. Und selbst falls das nicht klappt, bleibt immer noch die mögliche Qualifikation für den DFB-Pokal, wofür Platz fünf nötig ist.

Das BR Fernsehen zeigt die Partie ab 14.00 Uhr live. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer, Kommentator ist Bernd Schmelzer.

Breite Berichterstattung über die Würzburger Kickers in TV, Radio und Online

Mit den Würzburger Kickers steht ein weiterer Verein aus dem Freistaat noch vor Ingolstadt und 1860 München: Mit einem Heimsieg gegen den Tabellen-15. Halle könnten sie die Rückkehr in die Zweite Liga perfekt machen. Ob das klappt, und wie die beiden anderen bayerischen Vertreter Bayern München II und Unterhaching, die Saison abschließen, erfahren Fußballfans ebenfalls top-aktuell in den Programmen des Bayerischen Rundfunks

Im Radio berichten Bayern 1 und B5 aktuell am Samstag, 4. Juli, ab 14 Uhr live in Ausschnitten über die Partien Würzburger Kickers – Hallescher FC sowie TSV 1860 München – FC Ingolstadt

Im BR Fernsehen gibt es am Samstag, 4. Juli, 17.15 Uhr, bereits kurz nach Abpfiff die Höhepunkte der Partien Würzburger Kickers – Hallescher FC sowie TSV 1860 München – FC Ingolstadt in einer ausführlichen Konferenz und Stimmungsberichte von allen wichtigen Schauplätzen, außerdem Berichte von den anderen Partien mit bayerischer Beteiligung