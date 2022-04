75. Internationale Filmfestspiele Cannes 2022 Drei BR-Koproduktionen bei den Filmfestspielen in Cannes

Bei den 75. Filmfestspielen in Cannes (17. bis 28. Mai 2022) laufen dieses Jahr drei Filme, die mit Beteiligung des Bayerischen Rundfunks entstanden sind. "Tourment sur les îles" – "Pacifiction" (BR/ARTE) des spanischen Regisseurs Alberto Serra konkurriert im Internationalen Wettbewerb, "Plus que jamais" – "More than ever" (BR/ARTE) von Regisseurin Emily Atef wurde für die Sektion "Un Certain Regard" ausgewählt. In der Nebenreihe "La Quinzaine" der Regie-Vereinigung SRF ist "Un beau matin" – "An einem schönen Morgen" (BR/ARTE) der französischen Filmemacherin Mia Hansen-Løve zu sehen.