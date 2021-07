74. Internationale Filmfestspiele Cannes 2021 Zwei BR-Koproduktionen bei den Filmfestspielen in Cannes

"Cannes findet in diesem Sommer statt – endlich werden wieder fantastische Filme einem internationalen Publikum gezeigt! Ich freue mich sehr, dass der BR in diesem Jahr mit zwei deutsch-französischen Koproduktionen der großartigen Filmemacher Bruno Dumont und Mathieu Amalric und mit hochkarätiger Besetzung bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes vertreten ist!"