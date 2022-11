Filmhighlights Zauberhafte neue Spielfilme im Festtagsprogramm

An Weihnachten sowie am Dreikönigstag zeigt das BR Fernsehen drei internationale Spielfilm-Highlights: Heiligabend ist um 22.45 Uhr die aufwändige Dickens-Verfilmung "David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück" im BR Fernsehen zu sehen. Am 25. Dezember 2022 sorgt um 21.45 Uhr die deutsche Erstausstrahlung "Wie ein Blitz vom Weihnachtshimmel" für romantische Festtagsstimmung. Und am 6. Januar 2023 verzaubert um 14.20 Uhr die starbesetzte Verfilmung des Jugendbuchklassikers "Der geheime Garten" als Free-TV-Premiere kleine und große Zuschauer. Alle Filme sind auch in den Mediatheken abrufbar.