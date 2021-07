BAYERN 1 / BAYERN 3 Festivalsommer in ganz Bayern

Das "BAYERN 1 Summer of Music Festival" und das "BAYERN 3 POP-up Festival" touren durch Bayern: Vom 13. August bis 11. September präsentieren BAYERN 1 und BAYERN 3 an fünf Wochenenden außergewöhnliche Live-Konzerte mit Stars aus nächster Nähe und in glamouröser Festivalatmosphäre: Sasha, die Spider Murphy Gang, Wincent Weiss, Michael Schulte, Max Giesinger, Stefanie Heinzmann und Michael Patrick Kelly – mit BAYERN 1 und BAYERN 3 erleben die Fans ihre Lieblingsstars hautnah.

Sommer Open Air mit Sicherheit

Riesenstimmung und unbeschwerte Festival-Atmosphäre trotz Corona. Mit diesem Ziel haben die Teams von BAYERN 1 und BAYERN 3 ihre Festivals mit größtmöglichen Sicherheitsstandards konzipiert: In der Mitte ein Karussell als Bühne, rundherum private Partybereiche, sternförmig angeordnet. Ein- und Ausgänge sind so organisiert, dass die Gruppen immer ausreichend Abstand halten können. Außerhalb der privaten Bereiche gilt Maskenpflicht. So kann jede Gruppe unter sich bleiben, die Stars so nah wie bei einem ganz persönlichen Privatkonzert erleben und mit Abstand sicher feiern.

Jetzt anmelden und exklusive Festivals in Bayern erleben!

In den Party-Areas finden jeweils sechs Freunde oder Familienmitglieder Platz. Speisen und Getränke gibt es kostenlos – und das Beste: Jede Area hat ihr eigenes komfortables Glamping-Zelt mit richtigen Betten zum Übernachten. Mehr Festival-Luxus geht nicht! Diese Live-Erlebnisse gibt es nicht zu kaufen. Wer auf die Gästeliste kommen will, meldet sich auf bayern1.de oder bayern3.de an. Die Plätze werden ausgelost.

Das BAYERN 1 Summer of Music Festival

Gastgeber des exklusiven VIP-Events sind BAYERN 1 Morgenmann Marcus Fahn und Moderatorin Ulla Müller (BAYERN 1 am Vormittag). Ab dem späten Nachmittag spielen die BAYERN 1 DJs Tom Glas und Jürgen "Kauli" Kaul die besten Party-Kracher. Ab ca. 20.00 Uhr wird abgerockt mit der legendären Spider Murphy Gang ("Skandal im Sperrbezirk", "Schickeria"), mit Sasha, einem der besten Live-Performer des Landes ("Lucky Day", "If you believe") oder Singer-Songwriter Milow ("Ayo Technology", "You don’t know"), der mit Akustikgitarre und Ohrwurm-Hits auf seinen Konzerten immer eine ganz besondere Atmosphäre schafft. Zum stimmungsvollen Ausklang spielt die BAYERN 1 Band bis Mitternacht. Die BAYERN 1 Fans erleben alle Stars aus nächster Nähe.

Das BAYERN 3 POP-up Festival

Hier begrüßt BAYERN 3 Moderatorin und Instagramerin Jacqueline Belle ("Die Zwei für euren Feierabend") die Fans und Stars. Ihr Moderationspartner Jerry Gstöttner ist neben Richie Lauterbach und Frank Eickenbusch einer der DJs, die am frühen Abend alle aktuellen BAYERN 3 Hits zur Partystimmung liefern. Dann kommen die Top Acts: Wincent Weiss ("Musik sein", "Feuerwerk"), Max Giesinger ("80 Millionen", "Wenn sie tanzt"), Stefanie Heinzmann ("My man is a mean man", "Diggin‘ in the dirt"), Michael Patrick Kelly ("Beautiful Madness", "iD") oder Michael Schulte ("For A Second", "You Let Me Walk alone"). Anschließend spielt die BAYERN 3 Band mit BAYERN 3 Moderator und Sänger Sascha Seelemann (Hit-Mix-Nachmittag) bis in die Nacht.

Tourplan:

Halfing (Oberbayern)

Freitag, 13.08.: BAYERN 1 Summer of Music Festival mit der Spider Murphy Gang

Samstag, 14.08.: BAYERN 3 POP-up Festival mit Wincent Weiss



Bad Füssing (Niederbayern)

Freitag, 20.08.: BAYERN 3 POP-up Festival mit Max Giesinger

Samstag, 21.08.: BAYERN 1 Summer of Music Festival mit der Spider Murphy Gang



Zeitlarn (Oberpfalz)

Freitag, 27.08.: BAYERN 3 POP-up Festival mit Stefanie Heinzmann

Samstag, 28.08.: BAYERN 1 Summer of Music Festival mit der Spider Murphy Gang



Kipfenberg (Oberbayern)

Freitag, 03.09.: BAYERN 3 POP-up Festival mit Michael Patrick Kelly

Samstag, 04.09.: BAYERN 1 Summer of Music Festival mit Sasha



Knetzgau (Unterfranken)

Freitag, 10.09.: BAYERN 3 POP-up Festival mit Michael Schulte

Samstag, 11.09.: BAYERN 1 Summer of Music Festival mit Milow

Alle Infos zu den Festivals und den Corona-Schutzmaßnahmen gibt es hier:

