BR-KLASSIK - Studio Franken Festliche Barockopern - die Highlights von "Bayreuth Baroque"

Bayreuth ist nicht nur die Stadt Wagners, sondern seit diesem Jahr auch eine Hochburg der Barockoper. Das Opernhaus der Markgräfin Wilhelmine, das zum Unesco-Welterbe gehört, stand im September im Mittelpunkt des neuen Festivals "Bayreuth Baroque" unter der künstlerischen Leitung des weltbekannten Countertenors und Regisseurs Max Emanuel Cencic. BR-KLASSIK – Studio Franken präsentiert am 29. und 31. Dezember 2020 um 20.05 Uhr zwei Konzertmitschnitte sowie am 2. Januar 2021 um 19.05 Uhr die Opern "Carlo il Calvo" und "Gismondo" – in Auszügen im Hörfunk und in voller Länge im Videostream.