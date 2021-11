FernsehfilmFestival Baden-Baden BR Polizeiruf 110: "Bis Mitternacht" gewinnt Fernsehfilmpreis 2021

Der BR Polizeiruf 110: "Bis Mitternacht" hat den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste des FernsehfilmFestivals in Baden-Baden gewonnen, das am Freitag, 26. November 2021, mit der Preisverleihung zu Ende ging. Regie bei "Bis Mitternacht" führte Dominik Graf nach einem Drehbuch von Tobias Kniebe. Neben Verena Altenberger spielen in weiteren Rollen u.a. Michael Roll, Thomas Schubert, Birge Schade, Daniel Christensen, Robert Sigl, Christian Baumann.