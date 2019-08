Heute im Stadion Felix Neureuther: Radio-Debüt als Co-Kommentator beim Fußball

Seinen TV-Einstand als neuer BR-Sportexperte hat Felix Neureuther bereits in "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen gegeben – nun feiert der frühere Ski-Star in seiner neuen Funktion Radio-Premiere.

Am Samstag, 31. August 2019, wird Neureuther als Co-Kommentator der Bundesliga-Partie FC Bayern München – FSV Mainz 05 in der Fußball-Kultsendung "Heute im Stadion" auf BAYERN 1 zu hören sein. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf unterhaltsame und kompetente verbale Doppelpässe mit Reporter Karlheinz Kas in der Münchner Fußball-Arena sowie Moderator Philipp Eger im "Heute im Stadion"-Studio freuen.

"Ich freue mich sehr auf meinen Einsatz bei 'Heute im Stadion' und bin schon sehr gespannt auf den Blick hinter die Kulissen." Felix Neureuther