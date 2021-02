BR Franken "Ganz Franken tanzt" mit riesiger Resonanz

Über 700 Tanzvideos erreichten in den letzten Wochen die Fastnachtsredaktion des BR-Studios in Nürnberg, etwa die Hälfte aus Franken, die andere Hälfte aus allen Teilen Deutschlands. Da tatsächliche Garde-Tänze in Corona-Zeiten undenkbar sind, hatten Bayerischer Rundfunk und Fastnacht-Verband Franken zur Mitmach-Aktion "Ganz Franken tanzt" aufgerufen. Das Ergebnis, die "größte digitale Garde Deutschlands", wird am Faschingsdienstag bei "Wir in Bayern" (BR Fernsehen, 16.15 Uhr) präsentiert und ist danach auch online, u. a. in der BR Mediathek zu sehen.