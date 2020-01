BR Fernsehen Faschings-Kult mit Gerhard Polt

Wiedersehen mit Gerhard Polt: Am Samstag, 22. Februar 2020, zeigt das BR Fernsehen um 20.15 Uhr Gerhard Polts Faschingsklassiker "Kehraus". Neben Gerhard Polt spielen Gisela Schneeberger, Dieter Hildebrandt und Nikolaus Paryla weitere Hauptrollen. Am Montag, 24. Februar startet Polts Kultserie "Fast wia im richtigen Leben" in einer aufwändig restaurierten Fassung. Alle Folgen der Serie sind bereits ab 21. Februar in der BR Mediathek abrufbar.