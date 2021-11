BR Fernsehen Startschuss für neues Unterhaltungsformat "Fakt oder Fake"

Wer sich heute in den sozialen Medien bewegt, weiß: Zwischen Fakt und Fake zu unterscheiden, wird immer schwieriger – egal ob es um Nachrichten, Bilder oder Videos geht. In der neuen Unterhaltungs-Show "Fakt oder Fake" gibt Moderator Sebastian Meinberg unterhaltsam Nachhilfe in Sachen Fake News. Er präsentiert seinen Studiogästen Fälschungen und Täuschungen, aber auch einige verblüffende Wahrheiten. Aktuell werden sechs Folgen des neuen Formats produziert, die das BR Fernsehen voraussichtlich ab März 2022 ausstrahlt.