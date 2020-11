33. Europäischer Filmpreis 2020 Vier Nominierungen für BR/ARTE-Koproduktion "Martin Eden"

Der Film ist eine freie Adaption des gleichnamigen Romans von Jack London. Das Drehbuch stammt von Pietro Marcello und Maurizio Braucci. Hauptdarsteller Luca Marinelli wurde bereits 2019 bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig als "Bester Schauspieler" ausgezeichnet. Der deutsche Kinostart von "Martin Eden" ist für den 28. Januar 2021 geplant. Die Verleihung des 33. Europäischen Filmpreises findet dieses Jahr digital an mehreren Abenden von 8. bis 12. Dezember 2020 statt. Alle Infos, Filme und Preisverleihungen unter www.europeanfilmawards.eu

"Martin Eden"

Regie: Pietro Marcello

Drehbuch: Pietro Marcello, Maurizio Braucci

Darsteller: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi, Denise Sardisco, Vincenzo Nemolato, Carmen Pommela u.a.

Redaktion: Cornelia Ackers (BR), Carlos Gerstenhauer (BR), Monica Lobkowicz (BR/ARTE)

Produktion: Avventurosa (Produzent: Pietro Marcello) in Koproduktion mit Rai Cinema, IBC, Shellac Sud (Produzent: Thomas Ordonneau), Match Factory Productions (Produzenten: Viola Fügen, Michael Weber), BR/ARTE, gefördert von Mitteldeutscher Förderung (DE), CNC (Co-Development fund IT /FR), Aide aux cinémas du monde (FR), Tax Credit (IT), MIBACT (it. Kultursministerium), Regione Campania & Film commission Regione Campania (IT), Regione Lazio (IT)

Nachdem der Matrose Martin Eden (Luca Marinelli) Arturo (Giustiniano Alpi), einen jungen Sprössling des industriellen Bürgertums, aus einer Schlägerei rettet, wird er dankend im Haus der Familie des Jungen empfangen. Dort lernt er Elena (Jessica Cressy), die schöne Schwester Arturos, kennen und verliebt sich auf den ersten Blick unsterblich in sie. Die junge gebildete Frau aus gutem Hause wird nicht nur seine Obsession, sondern auch das Symbol des Sozialstatus, den Martin zu erreichen sucht. Martin verfolgt von nun an verbissen den Traum, Schriftsteller zu werden und unternimmt alles, um die Hindernisse seiner eigenen bescheidenen Herkunft zu überwinden. Beeinflusst durch den alten Intellektuellen Russ Brissenden (Carlo Cecchi), bewegt er sich immer mehr in sozialistischen Kreisen und gerät dadurch in einen Konflikt mit Elena und ihrer bürgerlichen Welt.