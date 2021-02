True Crime Podcast mit neuen Erkenntnissen "Entführt – Der Fall Ursula Herrmann"

Dieser und weiteren Fragen rund um einen der bekanntesten Kriminalfälle Deutschlands geht die Journalistin Katja Paysen-Petersen in "Entführt – Der Fall Ursula Herrmann", einer aufwändig recherchierten Podcast-Serie des Bayerischen Rundfunks, nach. Über zwei Jahre lang hatte sich die Journalistin durch zigtausend Seiten Polizeiakten gewühlt, Zeugenvernehmungen und Abhörprotokolle durchforstet, mit wichtigen Zeitzeugen gesprochen und so den Fall umfangreich dokumentiert. Schon 2019 hatte Bayern 2 die Ergebnisse ihrer Recherchen in sechs Folgen ausgestrahlt. In dem jetzt erscheinenden aktualisierten und um eine weitere Folge ergänzten Podcast sind umfangreiche neue Erkenntnisse eingearbeitet. Sieben Folgen einer Suche nach der Wahrheit, die viele Gesichter hat.