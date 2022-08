Eins zu Eins. Der Talk Spezial. 16 Talks in 16 Bundesländern auf 16 Bergen

Den Auftakt macht Wanderführer Benno Schmidt alias "Brocken-Benno" auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt. Weitere Gesprächspartner sind u. a. der Filmregisseur Edgar Reitz auf dem Erbeskopf in Rheinland-Pfalz, die Politikerin Anke Domscheit-Berg auf dem Kutschenberg in Brandenburg und der Ex-Skifahrer Felix Neureuther auf der Zugspitze. Alle Folgen von "Eins zu Eins. Der Talk Spezial. Mit Achim Bogdahn auf Deutschlands höchsten Bergen" gibt es zum Start am 1. September in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt zum Nachhören.