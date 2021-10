BR Fernsehen An Allerheiligen dreht sich alles um Nachhaltigkeit

Montag, 1. November 2021, 11.30 Uhr

Die Zugspitze – Ein Berg im Wandel

Autor: Jürgen Eichinger

BR Mediathek: unbegrenzt

Vor 20 Jahren hat Jürgen Eichinger mit der Kamera ein Portrait der Zugspitze gezeichnet. Jetzt ist er zu dem berühmten Berg zurückgekehrt. Um zu erforschen, wie sehr Mensch und Klima ihre Spuren hinterlassen haben. Und er findet heraus: Schon wenige Jahrzehnte menschlichen Einflusses haben ausgereicht, um das Gesicht des Berges gewaltig zu verändern. Der Film von Jürgen Eichinger erzählt vom Wandel an der Zugspitze und zeigt in opulenten Bildern die Schönheit dieses einzigartigen Bergmassivs.



Montag, 1. November 2021, 12.00 Uhr

Das Achental

Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft

Dokumentation

Autor: Lorenz Knauer

BR Mediathek: unbegrenzt

Das Achental - ein landschaftliches Juwel im südlichen Chiemgau, Ende der 90er-Jahre: Bergwälder, Almwiesen, Hochmoore, weitgehend intakte Natur... Doch die Zukunft des Tals sah nicht gut aus: Es drohte ein Hofsterben, junge Leute zogen fort, die Übernachtungszahlen gingen zurück, denn aus damaliger Sicht gab es nichts, das die Gegend touristisch "attraktiv" machte: keine Thermen, Erlebnisparks, Groß-Discos, und im Winter dank des Klimawandels so gut wie keinen alpinen Skisport mehr. 15 Jahre später kann Lorenz Knauer von der Gründung und Entwicklung des so genannten "Ökomodell Achental e. V." berichten, einer erstaunlichen Erfolgsgeschichte, in deren Verlauf sich neun Gemeinden zusammengetan und die Region sozusagen neu erfunden haben.



Montag, 1. November 2021, 12.50 Uhr

natur exclusiv

Der Blaue Planet - Auf hoher See

Doku-Reihe

Autor: John Ruthven

BR Mediathek: bis 1. Dezember 2021

Die Hochsee ist eine Wasserwüste, weit entfernt von jeder Küste, mehrere Kilometer tief und beinahe ohne Nahrung. Dennoch leben hier einige der größten und spektakulärsten Tiere der Welt. Mit speziellen, drucksicheren Kameras wurde das Filmteam Zeuge einer der herausforderndsten Jagden auf hoher See: Pottwale tauchen einen Kilometer tief, um Tintenfische zu erbeuten.



Montag, 1. November 2021, 13.45 Uhr

Öko-Visionen: Bauen und Wohnen in der Zukunft

Umweltmagazin

Moderation: Janina Nottensteiner

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate

Die Themen der Sendung:

- Nachverdichtung: Wohnungsbau versus Klimaschutz?

- Kloster Plankstetten: Nachhaltig bauen im Einklang mit der Schöpfung

- Umweltgefahr: Biozide in Fassaden

- Tiny Houses: Mit wie wenig Wohnfläche kommt man aus?

- Neue Dämmstoffe: Prima Klima mit Jeans und Tetra-Paks



Montag, 1. November 2021, 14.15 Uhr

Der Streit ums Wohl der Tiere

Gesellschaftsmagazin

Moderation: Irene Esmann

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate

Warum muss eigentlich der Vegetarier oder Veganer sein Verhalten begründen und nicht der Fleischesser? Und: Warum richten Caritas und Diakonie nur Heime für alte Menschen ein, nicht aber für alte Tiere? Das sind provozierende Fragen des katholischen Theologen Thomas Ruster. Er meint, wenn die Kirchen so engagiert für den Schutz des Lebens eintreten, dann hätten auch die Tiere mehr Schutz verdient. Viele bayerische Bauern stehen kopfschüttelnd vor solchen Aussagen und fühlen sich zu Unrecht angegriffen. Denn sie denken sehr wohl über ihren Umgang mit Tieren nach, über eine artgemäße landwirtschaftliche Nutztierhaltung. Freilich ist es immer wieder ein Kompromiss zwischen der Nutzung durch den Menschen und den natürlichen Ansprüchen der Tiere. Aber viele Bauern haben durchaus einen ethischen Wertekodex, versuchen trotz Kostendruck und Strukturwandel bei Zucht, Haltung und Fütterung auf das Wohl der Tiere zu achten. Die Sendung schaut rund ums Leonhardi-Fest auf die Sorgen der Bauern und auf alternative Konzepte.



Montag, 1. November 2021, 14.45 Uhr

Die Außenseiter – Reise zu den Pionieren des Ökolandbaus

Dokumentation

Autor: Lorenz Knauer

BR Mediathek: unbegrenzt

Das Geschäft mit Bio-Lebensmitteln boomt seit Jahren, mittlerweile findet sich in jedem "konventionellen" Supermarkt reichlich Bio-Ware und sogar die großen Lebensmittel-Discounter sind auf den Bio-Zug aufgesprungen. Lorenz Knauer hat sich auf eine Reise durch Bayern gemacht, auf der Suche nach den Vorreiter, ohne die der heutige Bio-Boom gar nicht denkbar wäre. Dabei ist er ganz unterschiedlichen, durchweg faszinierenden Menschen begegnet - Landwirten, Ladenbesitzern, Milchbauern, Lebensmittel-Unternehmern und Eierproduzenten. Sie alle haben geradezu erstaunlich ähnliche Geschichten zu erzählen, wenn sie an die Anfänge vor gerade mal 30 Jahren zurückdenken.



Montag, 1. November 2021, 15.30 Uhr

Schnittgut. Alles aus dem Garten extra

Permakultur | Regrowing | Dachgärten

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate

Permakultur

Permakultur gilt bei vielen Wissenschaftlern mittlerweile als die Alternative zu unserer bisherigen Landwirtschaft. Der Anbau erfolgt in relativ kleinen Betrieben ohne den Einsatz von Pestiziden und Insektiziden - vor allem aber auch ohne den Einsatz von Maschinen.

Blühstreifen

Wiesenblumen wie Schafgarbe und Wiesenknopf sind nicht nur wertvolle Nektarspender für Bienen, sie locken auch zahlreiche Nützlinge an. Florfliegen, Spinnen und Co. finden dort Lebensraum und helfen gegen Schädlinge.

Dachgärten

Stadtplaner und Architekten erkennen zunehmend, dass dichte Bebauung und starke Versiegelung nicht nur die Psyche der Stadtbewohner belasten, sondern auch die sommerliche Hitze zusätzlich verstärken. Begrünte Dächer könnten das Wohnen in der Stadt erträglicher machen und gleichzeitig wieder für mehr Artenvielfalt sorgen. Regrowing Gartenprofi Peter Rasch erklärt die Neuanzucht mit Gemüseresten.

Saatgut-Bibliothek

Mit dem passenden Saatgut kann man Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon wachsen lassen, die Vögel und Insekten anlocken. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Artenvielfalt. Den Samen gibt es inzwischen sogar in Saatgut-Bibliotheken oder Saatgut-Automaten.

Genuss aus dem Wald

Koch Friedrich Klumpp zeigt, was es alles für kulinarische Köstlichkeiten im Wald zu finden gibt.

Neuer Urwald

Fotograf Sebastião Salgado zählt zu den bedeutendsten Dokumentaristen von menschengemachten Elend. Seine Eindrücke waren der Ausgangspunkt für sein Lebensprojekt: die Wiederaufforstung des brasilienaischen Regenwaldes mit dem "Instituto Terra" im Osten von Brasilien.