Grusel-Wochenende Edgar Wallace-Klassiker im BR Fernsehen

Am 7. und 8. Oktober zeigt das BR Fernsehen drei Edgar Wallace-Klassiker. Außerdem wird erstmals der Film "Der Wixxer" und der Rückblick auf die Wallace-Filme " German Grusel – Die Edgar Wallace-Serie" mit Oliver Kalkofe im BR Fernsehen ausgestrahlt. Bereits seit 1927 gibt es deutsche Edgar Wallace-Filme – zu Beginn noch als Stummfilme. Insgesamt wurden unter der Leitung des Produzenten Horst Wendlandt 32 Wallace-Verfilmungen realisiert. Sie waren bis in die späten 1960er-Jahre das Maß aller Dinge im Krimigenre.

Alle Filme des Edgar Wallace-Wochenendes sind nach Ausstrahlung auch in den Mediatheken abrufbar.

"Edgar Wallace – Das Gasthaus an der Themse"

Getötet mit einer Harpune, wird ein Unbekannter aus der Themse gezogen. Die Spuren führen Inspektor Wade (Joachim Fuchsberger) in die zwielichtige Hafenkneipe "Mekka". Die Chefin, Mrs. Oaks (Elisabeth Flickenschildt), ist in dunkle Geschäfte mit Kapitän Brown verwickelt, der sich ebenso wie der mysteriöse "Hai" für die Millionenerbin Laila (Brigitte Grothum) interessiert. Mit 4 Millionen Besuchern gilt "Das Gasthaus an der Themse" als erfolgreichster aller Edgar Wallace-Filme.

Deutschland, 1962

Regie: Alfred Vohrer

Darstellende: Joachim Fuchsberger, Brigitte Grothum, Elisabeth Flickenschildt, Richard Münch, Klaus Kinski, Eddi Arent u. a.

"German Grusel – die Edgar Wallace-Serie"

"Der Frosch mit der Maske" war ein Überraschungserfolg. Als der erste Edgar Wallace-Krimi 1959 in die deutschen Kinos kam, hatte niemand damit gerechnet, dass die Mischung aus Krimi, Horror und Komik sofort beim deutschen Publikum zündet. "German Grusel" ist ein Rückblick auf die Edgar Wallace-Filme als längste und erfolgreichste Serie in der Geschichte des deutschen Kinos.

Deutschland, 2011

Regie: Oliver Schwehm

Darstellende: Oliver Kalkofe, Joachim Fuchsberger, Karin Dor u. a.

"Der Wixxer"

Oliver Kalkofes teils in schwarz-weiß gedrehte Parodie auf die Edgar-Wallace-Filmreihe der 1960er-Jahre mit Comedy-Stars wie Anke Engelke oder Olli Dittrich. Die Londoner Unterwelt muss sich in Acht nehmen, denn der Wixxer geht um. Er will dort die Herrschaft übernehmen und tötet diverse Verbrecher und Schurken. Doch auf den Fall wird Chief Inspector Even Longer (Oliver Kalkofe) gesetzt, der beste Mann von Scotland Yard. Unterstützung bekommt er von seinem neuen Partner, Inspector Very Long (Bastian Pastewka) …

Deutschland, 2004

Regie: Tobi Baumann

Darstellende: Bastian Pastewka, Oliver Kalkofe, Thomas Fritsch, Tanja Wenzel, Olli Dittrich, Thomas Heinze, Anke Engelke, Christoph Maria Herbst, Wolfgang Völz, Grit Boettcher u. a.

"Edgar Wallace – Der schwarze Abt"

Der 15. deutschsprachige Edgar Wallace-Film der Nachkriegszeit. Inspektor Puddler (Charles Regnier) von Scotland Yard steht vor einem Rätsel: Wer ist der geheimnisvolle schwarze Abt, der im Schloss von Lord Chelford spukt und mordet? Als Puddler mit seinem Assistenten Horatio (Eddi Arent) im Schloss Quartier nimmt, scheinen sich die Ereignisse zu überschlagen...

Deutschland, 1963

Regie: Franz Josef Gottlieb

Darstellende: Dieter Borsche, Grit Boettcher, Klaus Kinski, Eddi Arent, Charles Regnier u. a.

"Edgar Wallace – Der Mönch mit der Peitsche"

Der 24. Edgar Wallace-Film – von Alfred Vohrer. Eine unheimliche Gestalt in einer roten Kutte beauftragt einen jungen Strafgefangenen, das Gesangbuch einer Internatsschülerin gegen ein mit Giftgas präpariertes auszutauschen. Der Mord an dem Mädchen setzt Inspector Higgins (Joachim Fuchsberger) von Scotland Yard in Alarmbereitschaft...

Deutschland, 1967

Regie: Alfred Vohrer

Darstellende: Joachim Fuchsberger, Uschi Glas, Grit Boettcher, Harry Riebauer, Konrad Georg u. a.