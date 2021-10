Treffen beim BR EBU plant engere Vernetzung bei dokumentarischen Programmen

Auf Einladung der Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Dr. Katja Wildermuth, haben sich Expertinnen und Experten für Dokumentarisches aus ganz Europa in München getroffen. Bei dem Treffen am Montag, 4. Oktober 2021 ging es darum, Ideen auszutauschen und vor allem Möglichkeiten der engeren Zusammenarbeit zwischen den in der Europäischen Rundfunkunion EBU zusammengeschlossenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Bereich Dokumentation und Dokumentarfilm zu erörtern.