BR Heimat "Drumherum" dahoam

Es ist eigentlich ein magischer Moment für Volksmusikfreunde in Bayern, wenn alle zwei Jahre an Pfingsten in der Kreisstadt Regen im Bayerischen Wald das größte Volksmusik-Festival Bayerns stattfindet. Mehr als 2.500 Sänger und Musikanten reisen dazu aus ganz Bayern, Österreich, der Schweiz und anderen Ländern an und kommen zum "drumherum" zusammen. 1998 gegründet, ist es ein Musikantentreffen der ganz besonderen Art, das gut und gerne 50.000 Besucher anzieht, die sich rund um die Bühnen und Spielorte auf den Straßen, Plätzen und dem schönen Park am Regenfluss drängen.