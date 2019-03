Fußball 3. Liga Live-Spiele im BR Fernsehen bis Ostern stehen fest

Wie eng es in der 3. Liga ist, zeigen die aktuellen Platzierungen der drei bayerischen Klubs: Obwohl den TSV 1860 München, die Würzburger Kickers und die SpVgg Unterhaching gerade mal drei Punkte trennen, stehen die Löwen und Würzburg auf Platz fünf und sieben in der oberen Tabellenhälfte, Haching dagegen ist als Elfter nur sechs Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. In den kommenden Wochen, die den Liga-Endspurt einläuten, herrscht Spannung pur. Das BR Fernsehen bleibt live am Ball – die nächsten Übertragungen stehen nun fest.