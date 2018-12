Fußball 3. Liga im BR Fußball 3. Liga: Fortuna Köln gegen 1860 München live

Nach dem Sieg gegen Zwickau am vergangenen Wochenende befinden sich die Münchner Löwen wieder im Aufwind. Drei Punkte beim Tabellensechzehnten Fortuna Köln würde dem TSV 1860 einen beruhigenden Abstand zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Das BR Fernsehen überträgt die richtungsweisende Partie am Samstag, 8. Dezember 2018, ab 14.00 Uhr live.

Moderiert wird die Übertragung von Julia Büchler, der BR-Kommentator ist Florian Eckl.

In der Halbzeit: Regionalliga-Highlights mit F1. FC Bayern II – Schweinfurt 05

In der Halbzeit des Livespiels zeigt das BR-Fernsehen wie gewohnt Ausschnitte der Top-Partie aus der Regionalliga Bayern und verschafft so dem Fußball in den Regionen des Freistaats einen regelmäßigen Platz im Programm. Diesmal lautet die Begegnung 1. FC Bayern II – Schweinfurt 05.

Nächste Live-Übertragung am 22. Dezember: TSV 1860 München – 1.FC Kaiserslautern

Die nächste Live-Übertragung aus der 3. Liga steht dann wieder am 22. Dezember auf dem Programm: TSV 1860 München – 1. FC Kaiserslautern.