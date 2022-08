Bayerischer Rundfunk Dreharbeiten der Kino-Koproduktion "Böse Spiele"

Zum Inhalt

"Böse Spiele" erzählt die Geschichten zweier Brüder (Georg Friedrich und Michael Thomas). Zum Begräbnis ihrer Mutter kehren sie in ihr Elternhaus, in ihre Heimat Österreich zurück. Sie trinken auf ihre verstorbene Mutter, sie tragen sie zu Grabe. Danach fahren die beiden Männer wieder zurück in ihr eigentliches Leben. Der eine nach Rumänien, um sein neu begonnenes Leben weiter zu leben, der andere nach Rimini, um seinen alten Traum weiter zu träumen. Doch über kurz oder lang werden sie beide von ihrer Vergangenheit eingeholt.