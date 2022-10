BR erfüllt Publikumswunsch Alle Don Camillo-Klassiker in BR Fernsehen und Mediathek

Ein ganz besonderes Paket für alle Fans der Komödien-Klassiker um Don Camillo und Peppone schnürt das BR Fernsehen: An zwei aufeinanderfolgenden Samstagen, 29. Oktober ab 22.15 Uhr und 5. November ab 20.15 Uhr, gibt es alle fünf Filme der Kult-Reihe. Zwei der Filme sind auf vielfachen Publikumswunsch in der nur noch selten gezeigten deutschen Original-Kinofassung aus den 1950er-Jahren zu sehen. Alle Filme nach Ausstrahlung für 30 Tage in der Mediathek.

Regelmäßig erreichen den BR Zuschriften von Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich ein Wiedersehen mit Don Camillo in der alten deutschen Kino-Fassung wünschen. Anders als die restaurierte HD-Version, die heute üblicherweise gezeigt wird und die auf einer italienischen Original-Fassung basiert, beruhen die Kinoversionen der ersten beiden Filme auf einer französischen Schnittfassung und enthalten zum Teil andere Szenen.

Der BR erfüllt diesen Publikumswunsch gerne und zeigt die ersten beiden Filme am Samstag, 29. Oktober 2022, in eben jener Kino-Fassung. In der BR Mediathek ist neben dieser auch die restaurierte HD-Version verfügbar. Die drei Filme am Samstag, 5. November 2022, zeigt das BR Fernsehen in der restaurierten HD-Version, die sich nur minimal von der deutschen Kinofassung unterscheidet.

Alle Don Camillo-Klassiker im Überblick:

Samstag, 29. Oktober 2022, 22.15 Uhr

"Don Camillo und Peppone" (deutsche Kinofassung)

Spielfilm, Frankreich, Italien 1952

Regie: Julien Duvivier

Mediathek: nach Ausstrahlung 30 Tage (deutsche Kinofassung + restaurierte HD-Fassung)

In dem kleinen norditalienischen Dorf Boscaccio leben der Pfarrer Don Camillo (Fernandel) und der kommunistische Bürgermeister Giuseppe "Peppone" Bottazzi (Gino Cervi). Kaum ein Tag vergeht, an dem sich die beiden Streithähne nicht an den Kragen gehen. Aber ohne einander mögen Don Camillo und Peppone auch nicht leben. Und wenn es sein muss, halten die beiden zusammen wie Pech und Schwefel.

Samstag 29. Oktober 2022, 00.00 Uhr

"Don Camillos Rückkehr" (deutsche Kinofassung)

Spielfilm, Frankreich, Italien 1953

Regie: Julien Duvivier

Mediathek: nach Ausstrahlung 30 Tage (deutsche Kinofassung + restaurierte HD-Fassung)

Durch die Hilfe seines Erzfeindes, des kommunistischen Bürgermeisters Peppone (Gino Cervi), darf der strafversetzte Pfarrer Don Camillo (Fernandel) in sein Heimatdorf zurückkehren. Doch Peppones Nächstenliebe hat ihren Grund: Der Bürgermeister baut auf die Hilfe des Pfarrers, um einen Großgrundbesitzer dazu zu bewegen, einen Teil seines Geländes an die Gemeinde abzutreten.

Samstag, 05. November 2022, 20.15 Uhr

"Die große Schlacht des Don Camillo" (restaurierte HD-Fassung)

Spielfilm, Frankreich, Italien 1955

Regie: Carmine Gallone

Mediathek: nach Ausstrahlung 30 Tage

In dem kleinen Dorf Boscaccio in der Po-Ebene geht die ewige Fehde zwischen dem Priester Don Camillo (Fernandel) und dem Bürgermeister Peppone (Gino Cervi) in die dritte Runde. Bei der Parlamentswahl lässt sich Peppone als Kandidat der Kommunistischen Partei aufstellen. Keine Frage, dass Don Camillo nichts unversucht lässt, um den Wahlsieg seines Lieblingsfeindes zu verhindern.

Samstag, 05. November 2022, 22.05 Uhr

"Hochwürden Don Camillo" (restaurierte HD-Fassung)

Spielfilm, Frankreich, Italien 1961

Regie: Carmine Gallone

Mediathek: nach Ausstrahlung 30 Tage

Die ewigen Streithähne Don Camillo (Fernandel) und Peppone (Gino Cervi) wurden befördert: Der ehemalige Bürgermeister Peppone ist nun für die Kommunisten Senator in Rom, während Don Camillo vom Papst zum Prälaten ernannt wurde. Aber es dauert nicht lange, bis es die beiden in ihr Heimatdorf zurückzieht – um sich dort erneut mit Witz und Tücke ihrer alten Fehde hinzugeben...

Samstag, 05. November 2022, 00.00 Uhr

"Genosse Don Camillo" (restaurierte HD-Fassung)

Spielfilm, Frankreich, Italien 1965

Regie: Luigi Comencini

Mediathek: nach Ausstrahlung 30 Tage