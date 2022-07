BR Fernsehen Der BR gratuliert Regisseur Dominik Graf zum 70. Geburtstag

Das BR Fernsehen zeigt am Samstag, 3. September um 22.05 Uhr den Tatort-Klassiker "Frau Bu lacht" in einer restaurierten Fassung. Anschließend folgt um 23.35 Uhr der mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Polizeiruf 110: "Der scharlachrote Engel". Beide Filme stammen aus der Feder von Drehbuchautor Günter Schütter, mit dem Graf bei vielen BR-Produktionen zusammenarbeitete. Der Polizeiruf 110: "Der scharlachrote Engel" ist nach Ausstrahlung in der Mediathek abrufbar.