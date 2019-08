DoX – Der Dokumentarfilm im BR Wrong Elements – Kindersoldaten im Kongo

Das BR Fernsehen zeigt am Mittwoch, 11. September 2019, um 22.45 Uhr den aufwühlenden Dokumentarfilm "Wrong Elements – Kindersoldaten im Kongo" (BR/ARTE) des amerikanisch-französischen Kultautors Jonathan Littell. Der Film begleitet drei Freunde, die in Uganda als Teenager von dem Warlord Joseph Kony verschleppt und zu Kindersoldaten ausgebildet wurden. Jonathan Littell wurde mit seinem literarischen Meisterwerk "Die Wohlgesinnten" weltberühmt. "Wrong Elements" ist sein erster Film, der auch bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes von den Kritikern hoch gelobt wurde.