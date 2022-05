Vom BR im Ersten Doku zum 75. Geburtstag von Konstantin Wecker

Konstantin Weckers Leben ist eins der Gegensätze und Widersprüche. Musiker und Sänger, Texter und Komponist – Wecker ist all das. Und: Er ist seit Jahrzehnten eine wichtige Stimme im Land. In ihrer Dokumentation zu seinem 75. Geburtstag am 1. Juni stellt Gabriele Pfaffenberger Konstantin Wecker privat und als Musiker vor. Ab Mittwoch, 25. Mai 2022, in der ARD Mediathek, in der Nacht vom 31. Mai auf 1. Juni um 0.05 Uhr im Ersten und am 1. Juni um 22.00 Uhr im BR Fernsehen.