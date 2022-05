37. Internationales Dokumentarfilmfestival München Hauptpreis VIKTOR Main Competition für Dokumentarfilm "Trenches"

Beim 37. DOK.fest München ist am 14. Mai 2022 der vom Bayerischen Rundfunk gestiftete Hauptpreis VIKTOR Main Competition DOK.international an den Dokumentarfilm "Trenches" verliehen worden. Der französische Regisseur und Journalist Loup Bureau dokumentiert in seinem Film aus dem Jahr 2021 in eindrucksvollen Bildern den Alltag in den Schützengräben des Donbas. Petra Felber, BR-Redaktionsleiterin Dokumentarfilm, hat den Preis heute im Deutschen Theater an Regisseur Loup Bureau übergeben.