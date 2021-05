36. Internationales Dokumentarfilmfestival München kinokino Publikumspreis für "He's my Brother"

Beim 36. Internationalen DOK.fest München ist am 21. Mai 2021 der dänische Film "He's my Brother" von Cille Hannibal mit dem vom Bayerischen Rundfunk und 3sat verliehenen kinokino Publikumspreis ausgezeichnet worden. In "He's my Brother" geht es um den couragierten Kampf einer Familie für ein würdevolles Leben für den autistischen Sohn Peter. Der Film hatte auf dem DOK.fest seine internationale Premiere. Das DOK.fest München @home findet auch dieses Jahr als Onlinefestival statt. Noch bis 23. Mai 2021 gibt es alle Filme und Informationen unter www.dokfest-muenchen.de.