34. Internationales Dokumentarfilmfestival München Vier BR-Koproduktionen auf dem DOK.fest

ISIS, Tomorrow. The Lost Souls of Mosul

(Verlorene Seelen – Die Kinder des IS)



Samstag, 11. Mai, 19.00 Uhr, HFF - Audimax

Sonntag, 12. Mai, 18.30 Uhr, City 3

Dienstag, 14. Mai, 17.00 Uhr, City 2

Freitag, 17. Mai, 18.00 Uhr, HFF - Audimax



Regie: Francesca Mannocchi und Alessio Romenzi

Redaktion: Sonja Scheider (BR/ARTE), Matthias Leybrand (BR), Carlos Gerstenhauer(BR)

Produktion: Cala Filmproduktion, Berlin (Produzentin: Martina Haubrich), Wildside, Rom (Produzent: Lorenzo Gangarossa), FremantleMedia Italia (Produzentin: Gabriele Immirzi) und Rai Cinema in Zusammenarbeit mit BR/ARTE, gefördert von MIBACT



Eine halbe Million Kinder und Teenager in Mossul wurden vom IS zu Märtyrern erzogen – in vom IS kontrollierten Schulen und Camps. Man nennt sie die "Lion Cubs", die "Löwenjungen" des Kalifats. Viele von ihnen haben aktiv für den IS gekämpft. Diese Kinder wurden ausgebildet, um zu töten, ohne Angst oder Skrupel, sich selbst dabei in die Luft zu sprengen. Nach der Befreiung von Mossul geht von diesen Kindern damit die größte Gefahr für den Westen aus. Es stellt sich die entscheidende Frage: Wie geht es weiter? Was tun mit diesen Kindern, die an den IS und das Märtyrertum glauben?