DOK.fest München Hauptpreis "VIKTOR Main Competition" für "Acasa, My Home"

Beim 35. Internationalen DOK.fest München ist am 16. Mai 2020 der vom Bayerischen Rundfunk gestiftete Hauptpreis VIKTOR Main Competition DOK.international an den Dokumentarfilm "Acasa, My Home" vergeben worden. Der Film des rumänischen Regisseurs Radu Ciorniciuc erzählt von einer Familie, die in einem Naturschutzgebiet bei Bukarest lebte und in die rumänische Hauptstadt zwangsumgesiedelt wurde.