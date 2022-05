Thema Vielfalt BR wieder beim Deutschen Diversity-Tag dabei

BR Fernsehen



16.15 Uhr: Wir in Bayern

Thema u. a.: Inklusionsgärtnerei in Nürnberg – Anpacken in den Noris Werkstätten (Wh. eines Beitrags aus "Zwischen Spessart und Karwendel" vom 30.4.22)



22.45 Uhr: bergheimat – Gloria Gray und ihr Bayerischer Wald

Porträt, 2013

Der lange Weg des kleinen Jungen aus Zwiesel im Bayerischen Wald zunächst in die Münchner Travestie-Szene und schließlich die Verwandlung in "Gloria Gray", der Frau, der Diva, dem schillernden Star. Viele Jahre später kehrt Gloria Gray nach Zwiesel zurück, um ihren Eltern den Lebensabend zu erleichtern und sich mit ihrem eigenen Café einen Traum zu verwirklichen. Fast ein Jahr lang hat ein BR-Team die in ihrer Heimat tief verwurzelte Kosmopolitin mit der Kamera begleitet.





ARD alpha



alpha-thema: Diversität



21.00 Uhr: Leben im falschen Körper

Dokumentation, Großbritannien 2017



Die Dokumentation begleitet sechs Menschen auf Ihrer langen Reise, die Person zu werden, die sie schon immer sein wollten. Mit Blick auf die jüngsten medizinischen Fortschritte zeigt der Film, wie unser Gehirn, unsere Hormone und Sexualorgane unser Verständnis von Geschlecht und Sexualität bestimmen. Dabei werden unter anderem Fragen aufgeworfen wie: Ist die "klassische" Unterscheidung von weiblich und männlich eine biologische Tatsache oder eine psychologische Erfindung?



21.45 Uhr: RESPEKT - Demokratische Grundwerte für alle!

Identitätspolitik – warum wird darüber gestritten?

Reportage, BR 2021



Identitätspolitik ist nicht neu – der Kampf gegen Diskriminierung und das Eintreten für soziale Gerechtigkeit wurde u. a. durch die "Black Lives Matter"-Bewegung wieder verstärkt: Immer mehr und diversere Menschen wollen mitsprechen und mitdiskutieren. Und sie wehren sich dagegen, dass allein die alte weiße, männliche und heterosexuelle Dominanzgesellschaft definiert, was man ja wohl noch sagen darf. RESPEKT beleuchtet die aktuelle Debatte und lässt unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen.





Bayern 2



6.05 Uhr: Radiowelt

Im Gespräch mit Nina Straßner, Head of Diversity bei SAP, wird diskutiert, inwieweit Diversity Unternehmen Vorteile bringt. Weiteres Thema: Transgender-Identität bei Jugendlichen – Modischer Hype oder überfälliger Tabubruch?



10.05 Uhr: Notizbuch

Neben einem Interview mit dem Diversity-Trainer Dr. Lorenz Narku Laing beschäftigt sich ein Beitrag mit Geflüchteten in Unternehmen. Um Diversität in Unternehmen geht es im Gespräch mit Prof. Isabell Welpe von der TU München.



16.05 Uhr: Eins zu Eins. Der Talk (Wdh. um 22.05 Uhr)

Achim Bogdahn im Gespräch mit Eva Claus, Musikerin und Komponistin. Sie ist geschieden, alleinerziehende Mutter, queer - und römisch katholisch. Eva Claus spricht und singt darüber - und produziert und verlegt sich gleich selbst in der Donnerwetter Musik GmbH.





PULS



PULS Radio stellt zwischen 12.00 und 16.00 Uhr LEOPOLD vor, einen homosexuellen Musiker aus Würzburg. Von 16.00 bis 20.00 Uhr geht es um die Musikszene, es gibt Interviews mit bayerischen Clubbetreiberinnen und -betreibern zu Diversität im Nachtleben.



Bei PULS TikTok beschäftigt sich das Empowerment-Format "Auf Null", das sich vorwiegend an Jugendliche aus dem prekären Milieu richtet, mit verschiedenen Aspekten von Diversität.





BR24



Die Nachrichtenmarke des Bayerischen Rundfunks stellt im Hörfunk und online den Tag über immer wieder Diversität in den Fokus. Geplant ist u. a. das Porträt einer queeren Stadträtin in Rosenheim. Mit einem Branchencheck, einer Datenrecherche und konkreten Best-Practice-Beispielen wird gezeigt, wie es um die Diversität in bayerischen Unternehmen bestellt ist und wie sie konkret gelebt wird. Auf allen sozialen BR24-Kanälen gibt es den ganzen Tag über begleitende Videos und Infografiken.



Die News-WG wird sich bei Instagram mit Diversity im Bundestag beschäftigen, Arbeitstitel: "Da ist noch Luft nach oben!"