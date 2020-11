DAB+-Ausbau in Franken Neue DAB+ Sender in Bad Steben und Ebern

Der Bayerische Rundfunk nimmt am 6. November in Bad Steben und Ebern neue DAB+ Senderstandorte in zwei fränkischen Regionen in Betrieb. Damit verbunden ist nicht nur ein besserer DAB+ Empfang in Gebäuden, DAB+ bietet auch eine wesentlich größere Programmvielfalt als UKW.