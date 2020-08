BR-Projekt "Die Rettung" – ein Bergwachteinsatz in Virtual Reality

Zum hundertjährigen Gründungsjubiläum der Bergwacht findet im Alpinen Museum München eine Ausstellung zu Geschichte und Arbeit der Bergrettung in Bayern statt. Als eines der Highlights der Ausstellung "100 Jahre Bergwacht Bayern" bieten der Bayerische Rundfunk und die Bergwacht interessierten Besuchern die Gelegenheit, in einem Bergesack liegend eine Luftrettung am eigenen Leib zu erleben – sie können im Rahmen eines Virtual Reality-Projekts des BR in die Rolle eines Patienten schlüpfen, der mit dem Helikopter am Berg gerettet wird.