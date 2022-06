DoX – Der Dokumentarfilm im BR Die Passionsspiele Oberammergau 2022

Manche Schwüre werden über Jahrhunderte gehalten: 1633 legten die Bürger des bayerischen Voralpendorfes Oberammergau im Angesicht der Pest vor Gott das Gelübde ab, alle zehn Jahre ein Passionsspiel aufzuführen, wenn sie nur fortan vom schwarzen Tod verschont blieben. Die Einhaltung dieses Schwurs im Jahr 2022 hat der Dokumentarfilmer Alexander Saran in einer Langzeitdokumentation begleitet. Er wurde so fast selbst ein Teil der Passion 2022, die am 14. Mai Premiere feierte und noch bis 2. Oktober fünfmal pro Woche von den Bürgerinnen und Bürgern auf die Bühne gebracht wird.