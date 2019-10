DoX – Der Dokumentarfilm im BR "Die Oslo-Tagebücher"

Die BR-Koproduktion "Die Oslo-Tagebücher", Originaltitel: "The Oslo Diaries" (ARTE/RBB/BR/HR), des israelischen Regie-Duos Mor Loushy und Daniel Sivan ("Censored Voices") wurde dieses Jahr für einen "Emmy", den weltweit wichtigsten Fernsehpreis, nominiert. Der Film dokumentiert mit noch nie gezeigtem Archivmaterial, was bei den geheimen israelisch-palästinensischen Friedensverhandlungen in Norwegen 1992/93 geschah. "Die Oslo-Tagebücher" wird am 27. November 2019 um 22.45 Uhr erstmals im BR Fernsehen Uhr auf dem Sendeplatz "DoX – Der Dokumentarfilm im BR" ausgestrahlt