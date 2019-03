DoX – Der Dokumentarfilm im BR Die Farbe der Sehnsucht

Katar, Portugal, Mexiko, Japan und Deutschland sind die fünf Länder, in denen der vielfach ausgezeichnete Regisseur und Kameramann Thomas Riedelsheimer "Die Farbe der Sehnsucht" sucht. Mit großen Bildern, Musik, Gedichten und acht berührenden Geschichten über Liebe, Heimat, Hoffnung, Natur und Freiheit erzählt er von der Tragik und der Freude, Mensch zu sein. Das BR Fernsehen zeigt am Mittwoch, 27. März 2019 um 22.45 Uhr erstmals den Dokumentarfilm "Die Farbe der Sehnsucht" des Grimme-Preisträgers. Der Film ist nach Ausstrahlung bis zum 3. April 2019 in der BR Mediathek zu sehen.

Was ist die Sehnsucht, dieses viel beschworene, ungewisse und doch so präsente Gefühl? Wonach sehnen wir uns, was sind unsere Träume, unsere Vorstellungen von Glück und Erfüllung? Wie gehen wir mit inneren und äußeren Widerständen und Widrigkeiten um, die unsere Freiheit begrenzen? Mit der Welt, wie sie ist, und der Welt, wie wir sie vielleicht wollen?

Der Regisseur und Kameramann Thomas Riedelsheimer bereist für seinen Dokumentarfilm verschiedene Kontinente dieser Erde und versucht das essentielle und doch sehr schwer greifbare Gefühl der Sehnsucht zu verstehen. Dabei geht es um die Träume einer muslimischen Frau in Doha in Katar; um die Heimat und Kraft eines Tanzes in Lissabon in Portugal; um Obdachlose und eine Dichterin, die ihnen eine Stimme gibt in Osaka in Japan; um einen Taucher in Mexiko, der das Meer, seine Bewohner und die Einheit mit der Schöpfung liebt und um einen jungen Musiker aus München, der am Zustand der Welt schier verzweifelt.

"Die Farbe der Sehnsucht" ist eine Produktion von Filmpunkt GmbH in Zusammenarbeit mit SKYLINE PRODUKTIONS in Koproduktion mit WDR und BR mit Unterstützung von BKM, Film- und Medienstiftung NRW und dem DFFF.