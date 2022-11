Lebenslinien Die Eltern der Wanderhure

Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 28. November 2022, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: "Die Eltern der Wanderhure". Der Film porträtiert das erfolgreiche Ehe- und Autorenpaar Iny Klocke und Elmar Wohlrat. Mit ihren Büchern erreichen die beiden unter Pseudonymen wie Iny Lorentz ein Millionenpublikum – ein Erfolg, der alles andere als vorgezeichnet war. "Die Eltern der Wanderhure" ist in der BR Mediathek bereits ab Donnerstag, 24. November zu sehen, online unter www.br.de/mediathek.. Die beiden Autoren sind außerdem am 24. November zu Gast in der BR Abendschau.