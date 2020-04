Digitales Storytelling-Projekt zur Befreiung des KZ Dachau Virtueller Rundgang und Podcast

Vor 75 Jahren, am 29. April 1945, wurde das bayerische Konzentrationslager Dachau von US-amerikanischen Truppen befreit. In einem virtuellen Rundgang über das Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau können Nutzerinnen und Nutzer ab sofort in die entscheidenden Stunden vor 75 Jahren digital eintauchen.

Ab sofort ist der Rundgang – ein Storytelling-Projekt des BR in Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte – über die Webseite br.de/diebefreiung erreichbar. Seit dem 15. April erscheint wöchentlich eine Folge im dazugehörigen Podcast von Bayern 2, abrufbar unter br.de/podcasts.

Bei "Die Befreiung" werden Originalfotos von damals mit aktuellen Bildern des Geländes kombiniert und fast genau an die Stelle platziert, an der sie aufgenommen wurden. Zu jedem historischen Foto hören Nutzerinnen und Nutzer Tagebuchaufzeichnungen und Erinnerungen von Augenzeugen und bekommen so ein umfassendes Bild vom Tag der Befreiung. Die Berichte ehemaliger Häftlinge, Befreier und Journalistinnen und Journalisten zeichnen die Geschehnisse nach: So entsteht ein unmittelbares Hörerlebnis, das die historischen Ereignisse aus verschiedenen Blickwinkeln zusammensetzt.

Digitale Wissensvermittlung

Das digitale Storytelling-Projekt ist in enger Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte Dachau entstanden. Eindrückliche Bilder, kombiniert mit persönlichen Geschichten auf der Tonspur, ermöglichen das Eintauchen in die Stunden der Befreiung und bieten einen neuen Zugang zu dem historischen Ereignis. Gerade in einer Zeit, in der viele Schulexkursionen gestrichen sind, kann so ein digitaler Besuch der Gedenkstätte stattfinden und die Befreiung vor 75 Jahren virtuell nachverfolgt werden. Der Rundgang ist über die Webseite br.de/diebefreiung erreichbar

Augmented Reality-App

Nach Wiedereröffnung der KZ-Gedenkstätte Dachau wird eine Augmented-Reality-Anwendung “Die Befreiung AR” gelauncht. Dann können Besucherinnen und Besucher den Tag der Befreiung als eindrückliche Smartphone-Anwendung vor Ort nacherleben.

"Die Befreiung – Die letzten Stunden in den Konzentrationslagern Flossenbürg und Dachau": Ein Podcast von Bayern 2

Im dazugehörigen Podcast von Bayern 2 können Interessierte weiter eintauchen: Die Geschichten einzelner Häftlinge und Befreier aus dem virtuellen Rundgang werden hier vertieft und um Schicksale aus dem KZ Flossenbürg ergänzt. Seit dem 15. April 2020 erscheint wöchentlich eine neue Folge auf br.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.

"Mit dem Projekt wollen wir die Erinnerung an die Befreiung der Konzentrationslager so gestalten, dass sie auch junge Menschen gut erreicht: Mit persönlichen Geschichten von Verfolgten und Befreiern. Gerade weil es immer weniger Augenzeugen gibt. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit der KZ-Gedenkstätte Dachau ein modernes Wissensangebot bieten, das in Zeiten, in denen die Gedenkstätte leider geschlossen bleibt, eine virtuelle Exkursion von zu Hause aus ermöglicht." Manuela Baldauf, Referatsleitung Digitale Entwicklungen und Social Media

"Bayern 2 ist Kulturpartner der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und trägt den Hintergrund und die Vertiefung im Markenkern. Daher freue ich mich über einen Podcast, der den großen Moment der Befreiung akustisch erlebbar macht. Es ist beeindruckend und beklemmend, wie anschaulich Zeitgeschichte in dieser neuen Erzählform wird." Stefan Maier, Programmchef Bayern 2

"Wir freuen uns, mit 'Die Befreiung' insbesondere unseren jungen Besucherinnen und Besuchern einen weiteren Anreiz zur Auseinandersetzung mit der Geschichte des Konzentrationslagers Dachau und zur Entwicklung eines kritischen Geschichtsbewusstseins zu geben. Dank der Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk gibt es nun erstmals die Gelegenheit, die Befreiung des Konzentrationslagers in Form eines virtuellen Rundgangs nachzuvollziehen." Frau Dr. Gabriele Hammermann, Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau

Die Geschichte des Konzentrationslagers Dachau als TV Doku

Das trimediale Angebot wird abgerundet durch die neu entstandene zweiteilige TV-Dokumentation "KL Dachau". In den beiden Filmen "Das System" und "Im Lager" wird die Geschichte des Konzentrationslagers Dachau von 1933 bis 1945 umfassend aufgearbeitet. Einzelne Geschichten von Protagonistinnen und Protagonisten der TV-Doku werden im virtuellen Rundgang und im Podcast wieder aufgegriffen.

Sendetermine:

Mittwoch, 29. April, 22.00 und 22.45 Uhr, BR Fernsehen

Samstag, 2. Mai, 20.15 und 21.00 Uhr, ARD-alpha

BR Mediathek: ab sofort bis fünf Jahre nach Ausstrahlung

Die KZ-Gedenkstätte Dachau wird in ihrer Mitarbeit an "Die Befreiung" durch die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" finanziell unterstützt.