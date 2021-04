Nominierung Digitalprojekt "Die Befreiung" für den Grimme Online Award nominiert

Mit der Augmented-Reality-App "Die Befreiung AR" können Nutzerinnen und Nutzer bei einem Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau den Tag der Befreiung im April 1945 am eigenen Smartphone oder Tablet nacherleben. In 13 Bildern und Audios werden Besucherinnen und Besucher über das Gelände geleitet. Das historische Originalbild legt sich über die gegenwärtige Realität auf dem Areal des ehemaligen Konzentrationslagers. Zu jedem historischen Foto hören Nutzerinnen und Nutzer Tagebuchaufzeichnungen sowie Erinnerungen von Augenzeugen und bekommen so ein umfassendes Bild vom Tag der Befreiung. Auch ohne Besuch vor Ort lässt sich das historische Ereignis eindrucksvoll bei einem virtuellen Rundgang im Netz nachempfinden. Hier werden die 13 Originalfotos von damals mit aktuellen Bildern des Geländes kombiniert und fast genau an die Stelle platziert, an der sie aufgenommen wurden. Während Userinnen und User virtuell in die Gesichter derer blicken, die dabei waren, erfahren sie per Audio, wie es damals an genau diesem Ort war. Außerdem gehört zum Projekt ein Podcast von Bayern 2, mit dem Interessierte noch weiter ins Thema eintauchen können: Die Geschichten einzelner Häftlinge und Befreier werden hier vertieft und um Schicksale aus dem KZ Flossenbürg ergänzt.