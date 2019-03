BR Fernsehen DFB-Präsident Reinhard Grindel zu Gast in "Blickpunkt Sport“

Die Fußball-Nationalmannschaft geht in die ersten Spiele nach der Trennung von Thomas Müller, Jerôme Boateng und Mats Hummels. Dazu und zu weiteren Themen nimmt DFB-Präsident Reinhard Grindel am kommenden Sonntag um 21.45 Uhr in "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen Stellung.