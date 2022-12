Auszeichnung Deutscher Radiopreis 2017 für Bayern 1

"Herzlichen Glückwunsch an Gabi Fischer und ihr Team! Dieser Preis ist mehr als verdient, denn schon seit Jahren ist Gabi Fischer eine ebenso charmante wie kluge Gastgeberin, die ihre Gesprächspartner auf der ‚Blauen Couch‘ in angenehmer Atmosphäre zum Sprechen bringt. Gabi Fischer beherrscht die hohe Kunst der Gesprächsführung und entlockt ihren Gästen unaufdringlich immer wieder kleine Geheimnisse."

Das Format „Blaue Couch“ auf Bayern 1 „Die Blaue Couch“ - der Radiotalk, immer sonntags von 12.00 bis 14.00 Uhr auf Bayern 1, steht für gute Gespräche. Mehr als 500 Gäste kamen in zwölf Jahren in die Sendung. Darunter nicht nur Prominente aus Film und Fernsehen, Sport, Politik, Wirtschaft und Kunst, sondern auch Menschen, die einem ungewöhnlichen Beruf nachgehen oder eine besondere Geschichte zu erzählen haben. Gastgeberin Gabi Fischer bringt dabei ihre Erfahrung aus mehr als 30 Jahren in Talkformaten und unzähligen Interviews bei öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern ein. Mit ihrer Zugewandtheit schafft sie eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der Gespräche mit Witz und Tiefgang möglich sind.

Der Deutsche Radiopreis und die Gala

Der Deutsche Radiopreis wird seit 2010 jährlich in inzwischen elf Kategorien verliehen. In diesem Jahr wurden insgesamt 381 Produktionen von 127 deutschen Radiosendern ins Rennen geschickt. Die Sieger wurden von einer unabhängigen Jury des Grimme-Instituts ausgewählt.

Für den Deutschen Radiopreis arbeiten öffentlich-rechtliche und private Radiosender zusammen, um gemeinsam herausragende Moderatoren, Reporter, Nachrichtenformate und Sendungen auszuzeichnen.



Die Verleihung des Deutschen Radiopreises fand am Donnerstag, 7. September 2017 erstmals in der Elbphilharmonie in Hamburg statt und wurde bundesweit von 62 öffentlich-rechtlichen und privaten Radioprogrammen live übertragen. Die Gala war auch als Livestream im Internet zu sehen sein. Außerdem strahlen die Dritten Fernsehprogramme der ARD die Show zeitversetzt aus.

Durch den Abend führte Barbara Schöneberger. Stars wie Beth Ditto, Johannes Oerding, Adel Tawil, Wincent Weiss, Peter Maffay, Nigel Kennedy und Benny Anderson sorgten für ein hochkarätiges Bühnenprogramm.