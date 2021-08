Deutscher Radiopreis BAYERN 1-Moderator Marcus Fahn nominiert

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Rahmen einer Gala im Hamburger Schuppen 52 am Donnerstag, 2. September 2021, bekannt gegeben. Die Verleihung wird von Barbara Schöneberger für das Fernsehen moderiert und von Moderator und Radiopreis-Gewinner Thorsten Schorn für das Radio. ARD-alpha zeigt die Preisverleihung am Freitag, 3. September ab 22.15 Uhr.

Authentisch, sympathisch, kompetent begleitet BAYERN 1-Moderator Marcus Fahn den Freistaat durch den Morgen. Begonnen hat alles in den 1980er-Jahren im heimischen Kinderzimmer in Langenzenn bei Nürnberg. Mit einem Kassettendeck, zwei Plattenspielern und seiner Schwester als Nachrichtensprecherin "spielte" er Radio. Einzige Zuhörer waren – notgedrungen – seine Eltern. Seine erste richtige Sendung moderierte Marcus Fahn noch während der Schulzeit: 1992 bei einer kleinen Station in Erlangen. Nach mehreren Stationen in Nürnberg, München, Köln und Hamburg (inkl. Ausflug zum Sportfernsehen) kam Fahn 2014 zu BAYERN 1. Seitdem weckt er ab 5.00 Uhr den Freistaat, was er selbst nicht so ganz glauben kann, denn: "Eigentlich bin ich notorischer Langschläfer."