Deutscher Radiopreis 2018 Musikformat von BAYERN 3 in der Kategorie "Beste Innovation" nominiert

Die Gewinner des Radiopreises werden im Rahmen einer Live-Gala am Donnerstag, 6. September 2018 in Hamburg bekannt gegeben. Laudator in dieser Kategorie ist der Comedian Matze Knop. Stars wie Revolverheld, Max Giesinger, Namika und Dua Lipa werden bei der Gala, die ab 20.00 Uhr live in BAYERN 3 gesendet wird, auf der Bühne stehen.

Aus Hunderten von Einreichungen hat die unabhängige Jury des Grimme-Instituts die Besten ausgewählt. Für jede der elf Kategorien gibt es drei Nominierungen – darunter das BAYERN 3 Musikformat "Die kleinste Band der Welt".

Die kleinste Band der Welt



Alice Merton, Glasperlenspiel, Nico Santos, Madcon, Max Giesinger oder Adel Tawil, sie alle können große Hallen füllen – oder in einem kleinen Studio bei BAYERN 3 eine großartige Zeit haben. Mit der "Kleinsten Band der Welt" (Idee und Koordination: BAYERN 3 Musikredakteurin Laura Wachter) spielen die BAYERN 3 Moderatoren Sebastian Winkler und Sascha Seelemann gemeinsam mit den Original-Interpreten neue Versionen ihrer Hits ein. Egal ob der Beat von bunten Plastikröhren (Boomwhackers) kommt, eine Kettensäge eingesetzt wird, leere Flaschen oder ein Kinder-Keyboard: Mit ihren besonderen Arrangements und ihrem musikalischen Talent überraschen Sebastian und Sascha die Künstler jedes Mal aufs Neue und begegnen ihnen auf Augenhöhe. Das Resultat begeistert sowohl die Radiohörer als auch die Fans, die das dazugehörige Video online sehen. Gute Laune ist dabei immer garantiert!

Der Deutsche Radiopreis

Der Deutsche Radiopreis wird seit 2010 jährlich in inzwischen elf Kategorien verliehen. In diesem Jahr wurden insgesamt 385 Produktionen von 133 deutschen Radiosendern ins Rennen geschickt. Die Sieger werden von einer unabhängigen Jury des Grimme-Instituts ausgewählt. Die Verleihung des Deutschen Radiopreises findet am Donnerstag, 6. September 2018 in Hamburg statt und wird bundesweit in zahlreichen öffentlich-rechtlichen und privaten Radioprogrammen live übertragen. Die Gala wird auch als Livestream im Internet zu sehen sein. Außerdem senden die Dritten Fernsehprogramme der ARD die Show zeitversetzt. Barbara Schöneberger moderiert die Verleihung.

Für den Deutschen Radiopreis arbeiten öffentlich-rechtliche und private Radiosender zusammen, um gemeinsam herausragende Moderatoren, Reporter, Nachrichtenformate und Sendungen auszuzeichnen.

Mehr Informationen zum Preis im Internet unter www.deutscher-radiopreis.de