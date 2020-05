Deutscher Kamerapreis 2020 BR freut sich über zwei Auszeichnungen

Am 29. Mai 2020 ist der 30. Deutsche Kamerapreis verliehen worden. Alle Nominierten sowie Preisträger und Preisträgerinnen wurden aufgrund der Absage der Gala in Köln online präsentiert. Florian Emmerich erhielt den Deutschen Kamerapreis in der Kategorie Kamera (Fernsehfilm/Serie) für den BR-Tatort: "Unklare Lage". In der Kategorie Schnitt wurde Anja Pohl für den Dokumentarfilm "Walchensee Forever" ausgezeichnet. Außerdem waren Holger Jungnickel für die BR-Koproduktion "Limbo" für den Nachwuchspreis und Nicolai Huber für den Kurzfilm "The Raft" (BR/ARTE) nominiert.

Die Laudatio für Kameramann Florian Emmerich bei der Online Preisverleihung hielten Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl. Der BR-Tatort: "Unklare Lage" wurde im Januar im Ersten ausgestrahlt und ist ab sofort bis einschließlich 12. Juni 2020 nochmals zu sehen unter www.deutscher-kamerapreis.de und bis 26. Juli 2020 in der ARD Mediathek.

Editorin Anja Pohl wurde bei der Online-Preisverleihung mit einer Laudatio der Regisseurin Janna Ji Wonders geehrt. Die BR-Koproduktion "Walchensee Forever", die gerade mit großem Erfolg auf dem DOK.fest München @home lief, und bereits mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Kompass-Perspektive Preis auf der diesjährigen Berlinale ausgezeichnet wurde, wird ihren Kinostart voraussichtlich Anfang 2021 haben.

Deutscher Kamerapreis in der Kategorie Kamera (Fernsehfilm/Serie):

Florian Emmerich für Tatort: "Unklare Lage"

Mitten am Tag fallen in einem Bus bei einer Fahrkartenkontrolle tödliche Schüsse. Der Täter kann fliehen, wird aber wenig später gestellt und vom SEK erschossen. Es ist Tom Scheuer (Manuel Steitz), ein junger Münchner, noch keine 20 Jahre alt. In seinem Rucksack stecken Ersatzmagazine und ein Funkgerät, das auf einen möglichen zweiten Täter hinweist. Toms älterer Bruder, Maik Scheuer (Max Krause), scheint abgetaucht zu sein. Toms fassungslose Eltern wissen nicht, wo er ist. Aber gibt es einen zweiten Täter überhaupt? Die Medien berichten. Auf den sozialen Plattformen verbreiten sich blitzschnell Gerüchte. Die Lage ist unklar, die Bevölkerung aufgeschreckt. Eine atemlose Hetzjagd durch die Stadt beginnt, bei der das Einsatzteam mit Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) mit allen Mitteln versucht, die unklare Lage unter Kontrolle zu bekommen.

Informationen zum Film Regie: Pia Strietmann

Drehbuch: Holger Joos

Redaktion: Stephanie Heckner (BR)

Produktion: X Filme Creative Pool (Produzent: Michael Polle) im Auftrag des BR

Deutscher Kamerapreis in der Kategorie Schnitt:

Anja Pohl für "Walchensee Forever"

Es gibt Orte, die uns auf schicksalhafte Weise binden und an die wir ein Leben lang immer wieder zurückkehren. Die Münchner Filmemacherin Janna Ji Wonders erzählt aus der Perspektive der Tochter und Enkelin vor der Kulisse des bayerischen Walchensees eine Fünf-Generationen-Geschichte. Im Zentrum stehen vor allem drei Frauen: Großmutter Norma, die ihr Leben lang ein Ausflugscafé am Walchensee betrieben hat und erst mit 106 Jahren gestorben ist; Jannas Mutter und deren Schwester, die 1968 als Künstlerinnen aufbrechen in die weite Welt, um sich selbst zu finden. Nur eine der beiden kehrt wieder zurück in die Heimat und zu ihrer Mutter. Die andere stirbt auf mysteriöse Weise bei einem Autounfall. Mit einmaligem Archivmaterial aus den letzten fast 100 Jahren erzählt diese Familiensaga, die an ihren äußeren Enden von ihrer Urgroßmutter bis hin zu ihrer eigenen Tochter heute reicht, von Heimat und Zusammengehörigkeit.