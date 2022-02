Lebenslinien "Der Zauberer, der an Wunder glaubt"

Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 07. Februar 2022, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: "Der Zauberer, der an Wunder glaubt". Der Film erzählt über den Lebensweg des bekannten Münchner Zauberkünstlers Alexander Krist, der nach einen Schicksalsschlag in der Jugend seinem Traum folgt. "Der Zauberer, der an Wunder glaubt" ist bereits ab Donnerstag, 3. Februar 2022, in der BR Mediathek zu sehen.